Приказала ли РФ повредить кабели в Балтийском море? Комментирует глава Полиции безопасности Финляндии

Начальник Полиции безопасности Юха Мартелиус говорит, что повреждения кабелей в Балтийском море тщательно расследуются властями в рамках международного сотрудничества.

Американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило в воскресенье, 15 декабря, что российская разведка проинструктировала капитана корабля Yi Peng 3 обрезать кабели в Балтийском море с помощью якоря.

WSJ утверждает, что их информация основана на анонимных источниках среди участвующих в расследовании официальных лиц.

Юха Мартелиус сообщил Yle, что этот вопрос тщательно изучается в рамках международного сотрудничества.

"Нельзя сказать, что имеется какая-то определенная или четкая информация на этот счет", - подчеркивает он.

Мартелиус отмечает, что SUPO ежедневно проверяет и обменивается данными с иностранными партнерами.

В то же время в ноябре были повреждены кабели, проходящие из Финляндии в Германию, а также между Швецией и Литвой. Центральная криминальная полиция расследует обрыв кабеля, связанного с Финляндией, как серьезный акт вандализма и серьезное нарушение связи.

Россия отрицает свою причастность к повреждению кабелей. По словам Мартелиуса, у России мог быть мотив для такого действия, но начальник Полиции безопасности сомневается в роли китайцев.

"Их партнерство несбалансированное. Китай явно более сильный партнер. Конечно, у Китая и России есть очень тесные контакты в области безопасности и обороны, но нужно помнить, что у стран также есть расхождения в интересах", - добавляет Мартелиус.

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