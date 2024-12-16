В американской школе произошла стрельба, есть погибшие

По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека и еще девять человек пострадали.

Сам стрелок также мертв. По словам начальника полиции, предполагается, что стрелок покончил жизнь самоубийством.

По данным полиции, подозреваемым в нападении оказался несовершеннолетний и, предположительно, ученик этой школы.

В христианской школе учатся 390 учеников.

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