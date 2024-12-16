В понедельник, 16 декабря, в христианской школе в городке Мэдисон (штат Висконсин) произошла стрельба, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN.
В американской школе произошла стрельба, есть погибшие
По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека и еще девять человек пострадали.
Сам стрелок также мертв. По словам начальника полиции, предполагается, что стрелок покончил жизнь самоубийством.
По данным полиции, подозреваемым в нападении оказался несовершеннолетний и, предположительно, ученик этой школы.
В христианской школе учатся 390 учеников.
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