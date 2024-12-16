Директор NVD рассказал, какие перемены ждут электронную систему здравоохранения

Получить доступ к результатам лабораторных исследований можно будет в отдельном разделе нового портала, однако, как и прежде, это также можно будет сделать у семейного врача или в лаборатории.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что большие надежды в планах по цифровизации здравоохранения возлагаются на реестр рака, который начал действовать несколько месяцев назад. Министр надеется, что в следующем году ввод данных в реестр рака продолжится и доступные данные будут более полноценными.

Однако Абу Мери предпочел не озвучивать конкретную дату начала работы нового портала и приложения, предположив, что этого можно ожидать во второй половине или в конце следующего года.

"Для любой цифровой модели требуется время, чтобы она начала работать полноценно", - отметил министр.

Каспаранс подчеркнул, что новый портал и приложение в первую очередь ориентированы на пациентов. На работу медиков новые функции системы не повлияют, пообещал он. Для пациентов результаты лабораторных исследований в цифровой системе будут отображаться так же, как для медиков.

"Мы хотим дать людям больше возможностей для сотрудничества с медиками в контроле за своим здоровьем, с фокусом на превенции, профилактике и скрининге", - сказал директор NVD.

Путем улучшения цифровой системы NVD надеется сократить госпитализации, предотвратить дублирование обследований, обеспечить лучшую координацию здравоохранения, особенно для людей с хроническими заболеваниями, а также повысить доступность услуг.

Каспаранс подчеркнул, что до сих пор электронные услуги здравоохранения не были ориентированы на смарт-устройства и существующая система требует обновления, так как работает уже десять лет.

До 2028 года в новую ЭСЗ планируется внедрить ряд новшеств, таких, как профили врачей, персонализированные предложения, папка о беременности и другие функции.

Нынешние затраты на прототип составляют 139 000 евро. Разработка прототипа запланирована в три очереди, дальнейшее его развитие планируется осуществить за счет финансирования из структурных фондов Евросоюза, отметил Каспаранс.

Как сообщалось, 1 октября формально создан Латвийский центр цифрового здравоохранения, призванный выполнять функции заведующего ЭСЗ.

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