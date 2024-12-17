По всей стране проходит проверка боеготовности Национальных вооруженных сил

"Мы проверяем и совершенствуем процедуры и боеготовность подразделений с помощью тренировок по реагированию", - подчеркивают в Национальных вооруженных силах.

НВС отмечают, что во время проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений вооруженных сил будут переброшены в различные места Латвии для выполнения поставленных задач.

Проверка боеготовности - это заранее запланированное, но неожиданное для подразделений, участвующих в проверке событие. Она не связана с изменениями в обстановке безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью.

НВС подчеркивают, что защита Латвии и сохранение ее независимости - это общая ответственность всего общества, которая включает в себя готовность действовать и укрепление готовности к действию. "Укрепление готовности к действиям начинается с личной приверженности, инициативы и ответственности каждого человека", - отметили в вооруженных силах, подчеркивая, что у каждого гражданина есть выбор: поступить на профессиональную службу, служить в Земессардзе, пройти базовый курс военной подготовки для резервистов, став военнообученным солдатом запаса, или ответственно выполнять свои служебные обязанности и заботиться о ближних.

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