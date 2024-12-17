Не первый раз сел пьяным за руль. Прокурор рассказал о виновнике трагической аварии на Тинужском шоссе

13 декабря Рижский районный суд признал, что водитель автомобиля Volvo XC60 виновен в совершении ДТП. Размер наказания был установлен на основе того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, был без водительских прав, а в результате аварии погибли и пострадали люди.

"Суд вынес приговор, о котором просил прокурор, поэтому на данном этапе не планируется требовать подготовки полного приговора и апелляция со стороны обвинения. Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от пяти до десяти лет. Однако, учитывая все обстоятельства дела, суд назначил наказание, о котором просил прокурор, то есть лишение свободы на девять лет и лишение водительских прав на 10 лет", - отметил прокурор Пририжской прокуратуры Марис Гарьянис.

Он указал, что это был уже не первый раз, когда мужчина сел за руль пьяным.

В течение 10 дней после вынесения упрощенного решения потерпевшие и обвиняемые могут обратиться в суд с просьбой подготовить полное решение для обжалования. Если это сделано не будет, приговор вступит в силу.

Как уже сообщалось, 18 июня произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб один человек, а среди пострадавших было двое полицейских.

В аварии пострадали четыре машины, в том числе служебный автомобиль Государственной полиции.

ДТП произошло в момент, когда водитель Volvo XC60 решил обогнать колонну автомобилей, в результате чего произошло лобовое столкновение с участием автомобилей Škoda Superb, Peugeot Boxer и Suzuki Samurai.

В аварии пострадали пять человек, один из которых погиб.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!