На Скултской железнодорожной линии из-за повреждения контактной сети во вторник задерживаются поезда, кроме того, отменены отдельные рейсы на участке Саулкрасты - Лиласте, сообщает Latvijas dzelzceļš (LDz).
Во вторник задерживаются поезда на Скултской железнодорожной линии
LDz работает над устранением повреждений.
На железнодорожном участке Саулкрасты - Лиласте отменен поезд Скулте (12:16) - Рига (13:25), в связи с чем организован автобус, отправляющийся из Саулкрасты примерно в 12:30. В то же время из Лиласте в Ригу будет курсировать электропоезд Лиласте (12:39) - Рига (13:25).
Пассажиров призывают следить за актуальной информацией на сайте Vivi и в мобильном приложении.
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