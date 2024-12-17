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Во вторник задерживаются поезда на Скултской железнодорожной линии

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Поезд на станции
Поезд на станции Фото: Edijs Pālens/LETA

На Скултской железнодорожной линии из-за повреждения контактной сети во вторник задерживаются поезда, кроме того, отменены отдельные рейсы на участке Саулкрасты - Лиласте, сообщает Latvijas dzelzceļš (LDz).

LDz работает над устранением повреждений.

На железнодорожном участке Саулкрасты - Лиласте отменен поезд Скулте (12:16) - Рига (13:25), в связи с чем организован автобус, отправляющийся из Саулкрасты примерно в 12:30. В то же время из Лиласте в Ригу будет курсировать электропоезд Лиласте (12:39) - Рига (13:25).

Пассажиров призывают следить за актуальной информацией на сайте Vivi и в мобильном приложении.

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