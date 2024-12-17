Во вторник задерживаются поезда на Скултской железнодорожной линии

На железнодорожном участке Саулкрасты - Лиласте отменен поезд Скулте (12:16) - Рига (13:25), в связи с чем организован автобус, отправляющийся из Саулкрасты примерно в 12:30. В то же время из Лиласте в Ригу будет курсировать электропоезд Лиласте (12:39) - Рига (13:25).