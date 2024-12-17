Житель Саулкрастского края недоумевает по поводу "заблудившегося" учебного снаряда

Снаряд залетел в хозяйственную постройку, повредив как ее, так и вещи в ней.

"С утра пошел в гараж, хотел отцу протереть машину. Смотрю, вещи валяются, сначала подумал, что кто-то обокрал. Увидел в стене дыру, что-то не так. Поднял диван, смотрю, там лежит снаряд, поврежден квадроцикл, повреждена стена. Сначала - мелочь, мелочь, а потом сел и начал думать, если бы это чудо попало в дом, именно с той стороны у меня дети спят", - рассказал хозяин Руслан.

Жильцы дома шум не услышали, так как привыкли к взрывам на Адажском полигоне, кроме того, в последние дни дует сильный ветер, заглушающий другие шумы.

"Мысль о только, что если бы в дом попал, пугает ужасно. Отец отвел детей в детский сад, а старшая дочь, которой 14 лет, по-прежнему плохо себя чувствует. Она понимает, что это такое. Думает, что могла сегодня не проснуться", - рассказал Руслан.

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