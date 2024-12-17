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Видео Авария грузовиков на Тинужском шоссе: пострадали водители

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром во вторник в Айзкраукльском крае на Тинужском шоссе в результате столкновения двух грузовиков пострадали водители транспортных средств, сообщает Государственная полиция.

В 7 часов полиция получила информацию о том, что в Кокнесской волости на автодороге Тинужи - Кокнесе произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии пострадали водители автомобилей.

На месте происшествия затруднено движение, оперативные службы продолжают работу.

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