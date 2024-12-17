Утром во вторник в Айзкраукльском крае на Тинужском шоссе в результате столкновения двух грузовиков пострадали водители транспортных средств, сообщает Государственная полиция.
Видео ⟩ Авария грузовиков на Тинужском шоссе: пострадали водители
В 7 часов полиция получила информацию о том, что в Кокнесской волости на автодороге Тинужи - Кокнесе произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии пострадали водители автомобилей.
На месте происшествия затруднено движение, оперативные службы продолжают работу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!