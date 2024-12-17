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Последствия сильного ветра: Sadales tīkls устранило 146 повреждений электросетей

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Сотрудник Sadales tīkls восстанавливает подачу электроснабжения
Сотрудник Sadales tīkls восстанавливает подачу электроснабжения Фото: Ieva Leiniša/LETA

Оператор распределительных сетей Sadales tīkls устранил 146 повреждений электросетей, возникших из-за сильного ветра в понедельник в центральных и прибрежных регионах страны, сообщили агентству LETA на предприятии.

Число кратковременных отключений в понедельник утром достигало 12 000, к полудню их число сократилось до 1400, а в ночь на вторник были устранены последние, технически более сложные повреждения.

Больше всего ущерба электросетям ветер причинил в Олайнском крае. Временно без электричества в понедельник остались также многие жители Елгавы, Кулдиги и Бауски, Южнокурземского и Цесисского краев.

Как отметил технический директор Sadales tīkls Раймонд Скребс, погода - самая большая угроза для электросетей в Латвии, которая может вызвать масштабные отключения, поэтому предприятие продолжает инвестировать в инфраструктуру электроснабжения, чтобы сделать ее более устойчивой к внешним воздействиям.

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