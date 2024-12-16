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Видео Толпа людей в Akropole Rīga разворовала и разрушила "чипсовую ель" - комментарии Akropole и очевидцев

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

В эти выходные торговый центр Akropole Riga собрал множество людей - и причиной стал не только легендарный рождественксий грузовик Coca-Cola на парковке ТЦ, но и кое-что куда менее праздничное. Посетители торговой площадки разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной "елки", пока охранники Akropole никак не могли этому помешать. Видео инцидента разлетелись в соцсетях, а TVNET+ обратился за комментариями к администрации торгового центра и в Госполицию.

"Даже родители подговаривали своих детей, чтобы те забирались на елку и брали чипсы", - отметил Марис, который прислал порталу TVNET видео с кадрами разрушения "чипсовой ели".

Портал TVNET связался с представителями администрации торгового центра Akropole Rīga, чтобы те объяснили произошедшее, и с Госполицией, чтобы выяснить, поступали ли уже заявления о случившемся.

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