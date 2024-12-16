Видео Толпа людей в Akropole Rīga разворовала и разрушила "чипсовую ель" - комментарии Akropole и очевидцев

В эти выходные торговый центр Akropole Riga собрал множество людей - и причиной стал не только легендарный рождественксий грузовик Coca-Cola на парковке ТЦ, но и кое-что куда менее праздничное. Посетители торговой площадки разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной "елки", пока охранники Akropole никак не могли этому помешать. Видео инцидента разлетелись в соцсетях, а TVNET+ обратился за комментариями к администрации торгового центра и в Госполицию.