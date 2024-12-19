Недавняя конференция ООН по изменению климата в Баку (COP29) и саммит "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро стали важными вехами, особенно для развивающихся стран. Радует тот факт, что Африканский союз впервые принял участие в дискуссиях в Рио в качестве официального члена G20. Кроме того, роль председателя в этой группе сейчас перешла к ЮАР.
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"Миссия 300": Сотни миллионов африканцев не имеют доступа к электричеству. Как миру им помочь?
Участвуя в переговорах в Рио по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, я говорила о том, как важно добиться справедливого энергоперехода в моей стране и во всей Африке южнее Сахары. На глобальных форумах - от Дар-эс-Салама и Претории до Баку и Рио - энергетика является одной из важнейших тем дискуссий, поскольку она играет абсолютно центральную роль в экономическом развитии и в борьбе с изменением климата.
В Африке южнее Сахары примерно у 600 млн человек (почти половина населения) нет доступа к электричеству, а почти у миллиарда человек (одна восьмая населения мира) нет доступа к экологически чистым способам приготовления пищи.