"Миссия 300": Сотни миллионов африканцев не имеют доступа к электричеству. Как миру им помочь?

Участвуя в переговорах в Рио по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, я говорила о том, как важно добиться справедливого энергоперехода в моей стране и во всей Африке южнее Сахары. На глобальных форумах - от Дар-эс-Салама и Претории до Баку и Рио - энергетика является одной из важнейших тем дискуссий, поскольку она играет абсолютно центральную роль в экономическом развитии и в борьбе с изменением климата.