В Латвии началась эпидемия гриппа

Данные мониторинга гриппа, Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей за прошлую неделю свидетельствуют о значительном росте числа случаев гриппа.

В сети амбулаторных учреждений Риги число зарегистрированных случаев гриппа за две недели выросло до 107,3 случая на 100 000 человек, что свидетельствует о превышении эпидемического порога (100 случаев на 100 000 населения).

Число случаев гриппа увеличилось и в других регионах. В микробиологической лаборатории Рижской Восточной больницы доля положительных образцов выросла с 2,9 до 10,2%.

Клинически на прошлой неделе было подтверждено 38 случаев гриппа, в основном в Риге. По одному клинически подтвержденному случаю гриппа было зарегистрировано также в Юрмале и Валмиере.

SPKC напоминает, что рекомендуется прививаться от гриппа, так как его распространение может продолжаться до конца мая. Особенно вакцинация от сезонного гриппа и Covid-19 необходима людям, которые часто и тяжело болеют острыми инфекциями верхних дыхательных путей и подвержены высокому риску осложнений.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа начиная с 19 декабря визиты семейных врачей к пациентам с гриппом на дом, если они проживают на основной территории практики врача, оплачиваются государством, а пациенты должны внести только 2,85 евро.

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