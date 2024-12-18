Суда "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" перевозили около 9200 тонн мазута, из которых около 3000 тонн вытекло в море, свидетельствуют спутниковые снимки. Одно из судов сломалось пополам и затонуло, а другое село на мель.

В среду МЧС России сообщило, что в настоящее время ведутся работы по очистке около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка. Патрулирование ведется на 70 километрах пляжей.

Мазут продолжает вытекать из одного танкера, а сильный ветер продолжает гнать мазут на пляжи юга России.

Во вторник в Анапе было объявлено чрезвычайное положение в связи с разливом мазута.

В ликвидации последствий разлива мазута участвуют 2700 добровольцев и спасателей, сообщили в МЧС России. На данный момент собрано около 80 тонн вытекшего мазута и очищено восемь километров пляжей.

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