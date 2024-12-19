Верховный суд Латвии огласит новое решение по делу о трагедии в Золитуде

На данный момент обе предыдущие судебные инстанции признали виновным только инженера-конструктора магазина Ивара Сергета. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам лишения свободы. Апелляционный суд в январе 2023 года увеличил срок наказания на шесть месяцев.

Кроме того, с Сергета взыскали 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда. Ему также запретили работать по профессии в течение пяти лет.

Другие обвиняемые были оправданы.

На решение суда первой инстанции поступили апелляционный протест от прокуратуры, жалоба адвоката Сергета и более 50 жалоб от пострадавших и их представителей.

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Прокуратура добивалась отмены оправдательных приговоров для восьми обвиняемых. Среди них архитектор Андрис Калинка, строитель Мартиньш Драудиньш, эксперт проекта Андрис Гулбис, руководитель строительства Станислав Кумпинь, бывшие сотрудники Рижской строительной инспекции Марика Трейя, Аия Мельникова и Янис Балож, а также сотрудница компании Maxima Latvija Инна Шуваева.

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