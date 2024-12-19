19 декабря Верховный суд Латвии вынесет решение по делу о трагедии в Золитуде. После оглашения приговора в 11:00 Криминальный департамент суда проведет пресс-конференцию. Сенатор Айвар Уминскис расскажет о деталях принятого решения. Пресс-конференция состоится в здании суда на булваре Бривибас, 36, в Риге, сообщает LETA.
Верховный суд Латвии огласит новое решение по делу о трагедии в Золитуде
На данный момент обе предыдущие судебные инстанции признали виновным только инженера-конструктора магазина Ивара Сергета. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам лишения свободы. Апелляционный суд в январе 2023 года увеличил срок наказания на шесть месяцев.
Кроме того, с Сергета взыскали 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда. Ему также запретили работать по профессии в течение пяти лет.
Другие обвиняемые были оправданы.
На решение суда первой инстанции поступили апелляционный протест от прокуратуры, жалоба адвоката Сергета и более 50 жалоб от пострадавших и их представителей.
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Прокуратура добивалась отмены оправдательных приговоров для восьми обвиняемых. Среди них архитектор Андрис Калинка, строитель Мартиньш Драудиньш, эксперт проекта Андрис Гулбис, руководитель строительства Станислав Кумпинь, бывшие сотрудники Рижской строительной инспекции Марика Трейя, Аия Мельникова и Янис Балож, а также сотрудница компании Maxima Latvija Инна Шуваева.
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21 ноября 2013 года в Золитуде обрушилась крыша супермаркета Maxima. В результате трагедии погибло 54 человека, десятки получили тяжелые травмы.
Расследование установило, что причиной трагедии стали ошибки в расчетах нагрузки на конструкцию крыши. Прокуратура обвинила девять человек в нарушении строительных норм, неисполнении обязанностей, причинении смерти по неосторожности и нарушении правил охраны труда.
Суд первой инстанции признал виновным только Сергета. Остальные обвиняемые были оправданы, в том числе архитектор Калинка, строительный инспектор Драудиньш и эксперт Гулбис.
Суд указал на серьезные ошибки в ходе расследования. Прокуратура включила в дело материалы, которые не имели отношения к обвинениям, а также не использовались в качестве доказательств. Это существенно усложнило судебное разбирательство.
Пардаугавский суд Риги в своем решении отметил необходимость привлечь внимание Генерального прокурора к этим нарушениям. Также были выявлены факты игнорирования отдельных норм закона, что повлияло на качество процесса.
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