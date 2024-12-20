Почему занятые тоже ходят к проституткам? Брутально честный опыт

За свою жизнь он переспал с 50-60 проститутками, может быть и больше. Кто же их считает. Кто помнит. Мужчины не помнят проституток, говорит он. Сделал и забыл. Он понимает, что женщины будут кричать, но сходить к проститутке - это не мошенничество. Это делают 90% мужчин, говорит он, и женатые и с подругами. И рассказывает, сколько это стоит и почему женщине нельзя пилить сук, на котором сидит захотевший мужчина.