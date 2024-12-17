В Риге пройдет большой концерт рэпера T-Fest

Кирилл T-Fest Незборецкий - популярный хип-хоп-артист родом из города Черновцы (Украина) и основатель лейбла Lemniskata. За время своей карьеры он записал и выпустил шесть студийных альбомов и десятки синглов.

Основную популярность рэпер набрал в 2017 году после дебютного релиза "0372". Такие работы, как "Соври мне", Papi, "Иностранец", "Улети", "Ламбада", "Как дела", и многие другие были на первых местах музыкальных чартов.

T-Fest выпустил 23 клипа, которые суммарно собрали более 480 миллионов просмотров на YouTube.

На официальном YouTube-канале артиста и на всех стриминговых площадках весь последний год выходили новые работы. В мае музыкант выложил новую совместную работу со Скриптонитом под названием "Ага, ну".

После вторжения России в Украину Т-Fest безоговорочно поддержал украинцев и однозначно выступил против войны, написав в своем Instagram 19 марта 2022 года следующее:

"Все люди, которые, слава богу, сидят в безопасном месте, мониторят интернет и пытаются понять, у кого какая позиция. Я украинец. Какова может быть моя позиция? Я за Украину. У нас идет война. Ежедневно ракеты х*рят по мирным людям".

Также T-Fest разорвал контракт с российским лейблом Gazgolder и отметил, что все ранее анонсированные выступления на территории России отменены.

В июле этого года рэпер собрал полную концертную площадку Arena Chișinău в Кишиневе, куда приехало более четырех тысяч человек из разных стран.

На концерте в Риге T-Fest вместе со своим лайв-бэндом исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.

Подробная информация о концерте и билеты доступны на официальном сайте мероприятия www.t-fest.lv, а также на сайте Biļešu Serviss.

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