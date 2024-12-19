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В Дрейлини задержан водитель с рекордным уровнем алкоголя в крови

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Ночью во вторник, 17 декабря, сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги заметили на улице Дзелзавас автомобиль марки Volvo. Машина стояла с заведенным двигателем прямо на проезжей части. Внутри полицейские обнаружили мужчину, который крепко спал за рулем.

Полицейские попытались поговорить с водителем, чтобы выяснить обстоятельства. Вскоре стало очевидно, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его речь была невнятной, а реакции крайне замедленными.

Сотрудники полиции потребовали, чтобы водитель заглушил двигатель. Однако мужчина, не осознавая происходящего, убрал ногу с педали тормоза, и автомобиль проехал несколько метров вперед. Полицейские быстро среагировали: остановили машину и изъяли ключи из замка зажигания, предотвратив дальнейшие опасные действия.

После этого водитель был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции, которые прибыли на место для дальнейших действий.

Сотрудники полиции провели проверку на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Результат подтвердил сильное опьянение, но мужчина не согласился с результатами. Его доставили в медицинское учреждение для анализа крови.

Тесты показали ошеломляющий результат - 5,34 промилле алкоголя, что является рекордным показателем.

Правоохранители напоминают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Даже одна ошибка может привести к трагедии.

Кроме того, за управление транспортным средством при уровне алкоголя в крови более 1,5 промилле предусмотрена уголовная ответственность. Полиция призывает граждан быть ответственными и предотвращать случаи, когда нетрезвые садятся за руль.

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