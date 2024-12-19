Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что страна истощена войной и не представляет угрозы для своих соседей или Запада. В интервью международному редактору Би-би-си Джереми Боуэну в Дамаске он призвал снять санкции с Сирии.
"Сирия не представляет угрозы миру". Лидер свергнувших Асада повстанцев дал интервью Би-би-си
Это перевод материала международного редактора Би-би-си и специалиста по Ближнему Востоку Джереми Боуэна, опубликованного на сайте BBC News
Аль-Шараа возглавил молниеносное наступление, в результате которого менее двух недель назад был свергнут режим Башара Асада. Он является лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), доминирующей силы в повстанческом альянсе, и ранее был известен под своим боевым псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани.
Он сказал, что ХТШ следует исключить из списка террористических организаций. В этот список группировку внесли ООН, США, ЕС, Великобритания, Россия и многие другие страны — ХТШ начинала свою деятельность, отколовшись от «Аль-Каиды» (также признана террористической и запрещена) в 2016 году.
Ахмед аль-Шараа сказал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» не является террористической группировкой.
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Они не нападали на мирных жителей или гражданские районы, сказал он. На самом деле, они считают себя жертвами преступлений режима Асада. А с жертвами, по словам лидера повстанцев, нельзя обращаться так же, как с агрессорами.
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Аль-Шараа отвергает подозрения, что он хочет превратить Сирию в подобие Афганистана.
Он сказал, что эти страны очень разные, с разными традициями. Афганистан — это племенное общество. В Сирии, по его словам, другой менталитет. В частности, аль-Шараа сказал, что верит в необходимость образования для женщин.
«У нас в Идлибе университеты работают больше восьми лет. Я думаю, доля женщин в этих университетах — больше 60%», — сказал аль-Шараа.
На вопрос, будет ли в Сирии разрешен алкоголь, он ответил: «Есть много вещей, о которых я просто не вправе говорить, потому что это — юридические вопросы».
Аль-Шараа добавил, что в Сирии будет создан комитет из правоведов, который составит новую конституцию: «Решать будут они. И любой правитель или президент должен будет соблюдать закон».
На протяжении всего интервью одетый в гражданскую одежду лидер повстанцев выглядел расслабленным и старался успокоить тех, кто считает, что его группировка не порвала со своим экстремистским прошлым.
Многие сирийцы ему не верят.
Действия новых правителей Сирии в ближайшие несколько месяцев покажут, какой страной они хотят видеть Сирию — и как хотят ею управлять.
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