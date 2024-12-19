Ахмед аль-Шараа беседует с Джереми Боуэном (на фото слева) Фото: BBC

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Аль-Шараа отвергает подозрения, что он хочет превратить Сирию в подобие Афганистана.

Он сказал, что эти страны очень разные, с разными традициями. Афганистан — это племенное общество. В Сирии, по его словам, другой менталитет. В частности, аль-Шараа сказал, что верит в необходимость образования для женщин.

«У нас в Идлибе университеты работают больше восьми лет. Я думаю, доля женщин в этих университетах — больше 60%», — сказал аль-Шараа.

На вопрос, будет ли в Сирии разрешен алкоголь, он ответил: «Есть много вещей, о которых я просто не вправе говорить, потому что это — юридические вопросы».

Аль-Шараа добавил, что в Сирии будет создан комитет из правоведов, который составит новую конституцию: «Решать будут они. И любой правитель или президент должен будет соблюдать закон».

На протяжении всего интервью одетый в гражданскую одежду лидер повстанцев выглядел расслабленным и старался успокоить тех, кто считает, что его группировка не порвала со своим экстремистским прошлым.

Многие сирийцы ему не верят.

Действия новых правителей Сирии в ближайшие несколько месяцев покажут, какой страной они хотят видеть Сирию — и как хотят ею управлять.