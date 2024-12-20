Силиня: без оказания Украине необходимой поддержки любые разговоры о перемирии опасны

По словам советника премьер-министра по стратегическим коммуникациям Элины Лидере, на заседании премьер-министр подчеркнула необходимость оказания дополнительной военной, финансовой и экономической поддержки Украине и укрепления трансатлантических отношений с Соединенными Штатами.

С точки зрения Латвии, также важно продолжать усиливать санкции против России, вводить дополнительные тарифы на импорт российских и белорусских товаров и продолжать борьбу с российским "теневым флотом".

"Наш приоритет неизменен - мы продолжаем оказывать Украине всю необходимую поддержку и ослаблять способность России продолжать агрессивную войну против Украины", - сказала Силиня.

По инициативе нового президента Евросовета Антонио Косты европейские лидеры обсудили роль ЕС в мире. Для Латвии и всей Европы важно укреплять трансатлантические отношения с США, так как они являются нашим стратегическим партнером, и в наших интересах обеспечить военное и экономическое присутствие США в регионе, а также совместно поддерживать Украину, сказала глава правительства Латвии.

Она приветствовала заявленное правительством Великобритании стремление укреплять отношения с ЕС, особенно в сфере безопасности и обороны.

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