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С субботы по 2 января полиция усилит безопасность дорожного движения

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Полиция
Полиция Фото: Ieva Čīka/LETA

С субботы, 21 декабря, и до 2 января следующего года Государственная полиция будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения, а также обеспечивать общественный порядок в местах проведения праздничных мероприятий, сообщили агентству LETA в полиции.

Во время предстоящих праздничных выходных полиция будет уделять особое внимание конкретным опасностям на дорогах, организуя проверки по мере возможности.

Особое внимание будет уделяться тому, чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии, а также проверке использования ремней безопасности и безопасности перевозки пассажиров.

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