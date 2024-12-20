С субботы, 21 декабря, и до 2 января следующего года Государственная полиция будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения, а также обеспечивать общественный порядок в местах проведения праздничных мероприятий, сообщили агентству LETA в полиции.
С субботы по 2 января полиция усилит безопасность дорожного движения
Во время предстоящих праздничных выходных полиция будет уделять особое внимание конкретным опасностям на дорогах, организуя проверки по мере возможности.
Особое внимание будет уделяться тому, чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии, а также проверке использования ремней безопасности и безопасности перевозки пассажиров.
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