ФОТО Торжественно открыт новый сквер в Чиекуркалнсе

В новом сквере обустроили зоны отдыха, деревянную платформу, которая может использоваться как сцена, и зеленые насаждения. Игровую зону значительно расширили, добавив объекты, подходящие для детей старшего возраста.

Мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что этот проект стал результатом долгой и кропотливой работы. Он поблагодарил общественную организацию Чиекуркалнса и жителей района за активное участие в планировании и воплощении идей. "Это место стало комфортным, упорядоченным и красивым, а арт-объект "Мужество", подаренный Swedbank, прекрасно отражает дух района", - сказал он.

Член правления общественной организации Чиекуркалнса Вия Рулле подчеркнула, что новый сквер стал долгожданным местом встречи для жителей. "Мы рады, что в процессе реализации проекта учли идеи горожан, и результат удовлетворил потребности всех", – добавила она.

Во время строительства была проложена пешеходная дорожка, соединяющая Четвертую и Пятую поперечные линии. Дорожка освещается по всей длине, что делает её удобной для прогулок в любое время суток. Кроме того, вдоль неё установили новые лавочки и урны, а также высадили растения, включая ели.

Детская игровая площадка пополнилась двумя новыми аттракционами: вращающимся каруселем для тренировки вестибулярного аппарата и многофункциональным кубом с горкой для детей старше шести лет.

На открытии сквера выступила фольклорная группа Skandinieki. Участники исполнили традиционные песни, провели обрядовые игры и пожелали собравшимся удачи в новом году.

Проект обошелся в 495,5 тысяч евро.

Галерея: открытие сквера в Чиекуркалнсе

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