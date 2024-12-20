В Латвии запускают рождественскую кампанию телефона доверия для детей и подростков

Рождество для многих - это время, когда в домах пахнет елкой и пряниками, звучат смех и слова заботы, горит мягкий свет свечей. Это дни, когда мы делимся теплом, обнимаем близких и дарим внимание.

Но не у всех праздничный сезон проходит радостно. Для некоторых детей Рождество становится временем грусти и тревог. Они чувствуют себя одинокими, забытыми, ненужными. Телефон доверия ежегодно получает звонки от детей, которые рассказывают о своих мечтах быть услышанными, понятыми, принятыми, почувствовать себя в безопасности и быть любимыми.

Организаторы кампании подчеркивают: искать помощь - это признак силы и мужества. Они призывают детей, подростков и их родителей обращаться за поддержкой. Специалисты телефона готовы выслушать, помочь разобраться в сложностях, найти решение или просто быть рядом, пусть даже виртуально.

Во время кампании дети и подростки могут связаться с консультантами телефона способами:

Позвонить на 116111;

Написать в чат, который работает по будням с 12:00 до 20:00 (окно чата доступно на сайте www.uzticibastalrunis.lv);

Отправить письмо на электронную почту uzticibaspasts116111@bac.gov.lv;

Использовать бесплатное мобильное приложение "Uzticības tālrunis", которое позволяет связаться с консультантами.

Чат будет недоступен в праздничные дни - 23, 24, 25, 26, 30 и 31 декабря, а также 1 января.