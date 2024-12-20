Детский центр защиты (BAC) объявил о проведении рождественской кампании "Доверься... Тебя услышат и поймут". Кампания, организованная телефоном доверия для детей и подростков 116111, пройдет с 23 по 31 декабря. Ее цель - напомнить каждому ребенку, что его благополучие, безопасность и счастье важны.
В Латвии запускают рождественскую кампанию телефона доверия для детей и подростков
Рождество для многих - это время, когда в домах пахнет елкой и пряниками, звучат смех и слова заботы, горит мягкий свет свечей. Это дни, когда мы делимся теплом, обнимаем близких и дарим внимание.
Но не у всех праздничный сезон проходит радостно. Для некоторых детей Рождество становится временем грусти и тревог. Они чувствуют себя одинокими, забытыми, ненужными. Телефон доверия ежегодно получает звонки от детей, которые рассказывают о своих мечтах быть услышанными, понятыми, принятыми, почувствовать себя в безопасности и быть любимыми.
Организаторы кампании подчеркивают: искать помощь - это признак силы и мужества. Они призывают детей, подростков и их родителей обращаться за поддержкой. Специалисты телефона готовы выслушать, помочь разобраться в сложностях, найти решение или просто быть рядом, пусть даже виртуально.
Во время кампании дети и подростки могут связаться с консультантами телефона способами:
Позвонить на 116111;
Написать в чат, который работает по будням с 12:00 до 20:00 (окно чата доступно на сайте www.uzticibastalrunis.lv);
Отправить письмо на электронную почту uzticibaspasts116111@bac.gov.lv;
Использовать бесплатное мобильное приложение "Uzticības tālrunis", которое позволяет связаться с консультантами.
Чат будет недоступен в праздничные дни - 23, 24, 25, 26, 30 и 31 декабря, а также 1 января.
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