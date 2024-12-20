Депутат Рижской думы Наталия Абола вызвана на беседу в Службу госбезопасности

В своем посте на Facebook Абола упомянула, что 31 декабря на 7-м канале Латвийского телевидения выйдет последний выпуск новостей на русском языке. Она отметила, что прекращение русскоязычных передач на общественном телевидении кажется ей логичным на фоне "усиления русофобской активности агрессивного национального меньшинства".

Публикация вызвала возмущение в социальных сетях, а некоторые пользователи обвинили депутата в ненависти к Латвии и ее государственному языку.

Tā domā un raksta Rīgas domes deputāte Natālija Ābola. Komentāros klajš naids pret Latviju un valsts valodu. Žults plūst aumaļām. 😡😡😡 pic.twitter.com/JjNEOJp2Zg — Vladimirs Makarovs (@vmakarovs) December 14, 2024

На этой неделе VDD подтвердил, что знает о высказываниях депутата и оценивает их в рамках своей компетенции.

В четверг Наталья Абола сообщила, что была вызвана на "предупредительную беседу" в VDD. По ее словам, в ходе встречи ее предупредили, что в случае повторного "общественного возмущения" ее действия могут стать основанием для уголовного преследования.

"Мне запрещено раскрывать содержание беседы. Не знаю, будут ли те милые люди, которые комментировали мой пост, вовлечены в образовательный диалог, но я планирую обсудить с адвокатом возможность подачи заявления в полицию," - написала Абола на своей странице.

Согласно законодательству, VDD имеет право вызывать любых лиц для проверки информации или рассмотрения материалов, находящихся в его компетенции. Если действия человека указывают на возможное нарушение закона, направленное против государственной безопасности, служба может вынести предупреждение о недопустимости таких действий.

Кроме того, VDD вправе требовать прекращения правонарушений и других действий, препятствующих исполнению обязанностей его сотрудников, а также применять предусмотренные законом принудительные меры.

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