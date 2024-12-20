В Южнокурземском крае уже два дня тушат пожар в ангаре с сеном

В среду вечером VUGD получила вызов в волость Дуникас, где загорелся ангар с рулонами сена на площади 450 квадратных метров. На месте происшествия работали и пожарные-добровольцы из Гавиезе, Дуники и Барты.

Утром в четверг этот пожар повышенной опасности был локализован, но работы по тушению с привлечением и тракторной техники владельца продолжались весь день - чтобы ликвидировать пожар, было перегружено около 1000 рулонов сена. Работы по ликвидации продолжаются и в пятницу.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 48 вызовов - 11 на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

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