Режиссер Гинт Зилбалодис признан Европейцем года в Латвии

В финальной стадии голосования за этот титул соревновались три претендента: президент Латвии Эдгар Ринкевич, режиссер Гинт Зилбалодис и управляющая имением Лузнава Ивета Балчуне.

Голосующие отметили, что благодаря Зилбалодису имя Латвии прозвучало в мире благодаря высококачественной работе, основанной на ценностях, которые усиливают положительный образ страны. Подчеркивалось, что его достижения могут оказать значительное и долгосрочное влияние на индустрию.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил режиссера в социальной сети X:

"Искренне рад за Европейца года в Латвии 2024 - Гинта Зилбалодиса! Благодаря ему и всей команде "Поток" имя Латвии уверенно звучит в Европе и мире! Поздравляю!"

Patiess prieks par 2024. gada Eiropas cilvēku Latvijā – Gintu Zilbalodi! Pateicoties viņam un visai “Straumes” komandai, Latvijas vārds šobrīd pārliecinoši skan Eiropā un pasaulē! Apsveicu, @gintszilbalodis! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 20, 2024

Ринкевич также получил признание за свою работу. Голосующие отметили его уважение к народу, публичное выражение позиции Латвии по важным вопросам, а также его "разум, сердце и страсть к людям Латвии".

Ивета Балчуне, управляющая имением Лузнава, была отмечена за организацию мероприятий, благодаря которым имение стало местом, куда хочется возвращаться. Ее работа создала в Латгалии культурное пространство, объединяющее разные культурные традиции с акцентом на латышские и латгальские корни.

На звание Европейца года 2024 было номинировано рекордное количество кандидатов - около 70. Номинации были поданы за два месяца, с указанием обоснования. Общественное голосование EKL проводится уже 27-й год подряд.

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