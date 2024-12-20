Администрация торгового центра Akropole Rīga решила не обращаться в полицию с официальным заявлением в связи с разворовыванием рождественской "елки" из чипсов, сообщили агентству LETA представители торгового центра.
Будет ли привлечена полиция? Akropole Rīga комментирует происшествие с "елкой" из чипсов
Как пояснили представители Akropole Rīga, решение было принято после оценки произошедшего, в том числе во внимание было принято участие несовершеннолетних лиц, а также после консультаций с ответственными учреждениями.
Видео: В Akropole Riga посетители уничтожают "чипсовую ель"
Как уже сообщалось, в воскресенье, 15 декабря, в Akropole Rīga несколько десятков человек разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной "елки".
Представители администрации Akropole Rīga ранее отметили, что в связи с проведением рождественского мероприятия Coca-Cola в торговом центре было необычно много посетителей, и, несмотря на принятые дополнительные меры безопасности и порядка, посетители стали перелезать через ограждение инсталляции и самовольно брать размещенные в ней товары.
В результате действий посетителей рекламный стенд был поврежден.
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