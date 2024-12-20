Будет ли привлечена полиция? Akropole Rīga комментирует происшествие с "елкой" из чипсов

Как пояснили представители Akropole Rīga, решение было принято после оценки произошедшего, в том числе во внимание было принято участие несовершеннолетних лиц, а также после консультаций с ответственными учреждениями.

Видео: В Akropole Riga посетители уничтожают "чипсовую ель"

Как уже сообщалось, в воскресенье, 15 декабря, в Akropole Rīga несколько десятков человек разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной "елки".

Представители администрации Akropole Rīga ранее отметили, что в связи с проведением рождественского мероприятия Coca-Cola в торговом центре было необычно много посетителей, и, несмотря на принятые дополнительные меры безопасности и порядка, посетители стали перелезать через ограждение инсталляции и самовольно брать размещенные в ней товары.

В результате действий посетителей рекламный стенд был поврежден.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!