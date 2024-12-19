Чт, 19.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Эксперт рассказал, почему охрана дала разграбить "елку" из чипсов в Akropole

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Разграбление "елки" из чипсов
Разграбление "елки" из чипсов Фото: Скриншот с tiktok.com/@rus.tvnet.lv

В минувшие выходные, 15 декабря, в торговом центре Akropole Riga толпа посетителей, игнорируя ограждения, за считаные минуты разграбила "елку" из чипсов Pringles. Видео грабежа вызвало возмущение жителей и вопрос - а что в это время делала охрана? TVNET+ задал этот вопрос.

Видео: В Akropole Riga посетители уничтожают "чипсовую ель"

Посетители переступали ограждение и брали упаковки с чипсами, а некоторые даже забирались на конструкцию, чтобы забрать пачки с верхушки "елки".

Эксперт в охранной сфере Александр отметил, что действия охраны в тех условиях были абсолютно...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх