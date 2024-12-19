В минувшие выходные, 15 декабря, в торговом центре Akropole Riga толпа посетителей, игнорируя ограждения, за считаные минуты разграбила "елку" из чипсов Pringles. Видео грабежа вызвало возмущение жителей и вопрос - а что в это время делала охрана? TVNET+ задал этот вопрос.
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Эксперт рассказал, почему охрана дала разграбить "елку" из чипсов в Akropole
Видео: В Akropole Riga посетители уничтожают "чипсовую ель"
Посетители переступали ограждение и брали упаковки с чипсами, а некоторые даже забирались на конструкцию, чтобы забрать пачки с верхушки "елки".