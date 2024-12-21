Интервью "Поражение граждан России в имущественных правах не реализовано": Екатерина Шульман рассказала о нынешнем этапе битвы Запада и Кремля

Этот разговор состоялся неделю назад. В конце минувшей недели в нем были учтены новости прошедших будней, но еще не было известно о стремительном бегстве из Сирии диктатора Асада и непонятном далее статусе российских военных в этой стране, где много лет идет гражданская война.