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Интервью "Поражение граждан России в имущественных правах не реализовано": Екатерина Шульман рассказала о нынешнем этапе битвы Запада и Кремля

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В начале декабря 2024 года Rus.Postimees снова поговорил с политологом Екатериной Шульман, чтобы проверить, как за минувший с предыдущей беседы год изменились оценки одного из самых востребованных экспертов по внутренней политике России. Не секрет, что внутренняя политика РФ давно стала продолжением геополитических авантюр Кремля.
В начале декабря 2024 года Rus.Postimees снова поговорил с политологом Екатериной Шульман, чтобы проверить, как за минувший с предыдущей беседы год изменились оценки одного из самых востребованных экспертов по внутренней политике России. Не секрет, что внутренняя политика РФ давно стала продолжением геополитических авантюр Кремля. Фото: Valerie Kalinichenko / из личного архива Екатерины Шульман

Сколько витков конфронтации между Западом и Россией поместится в оставшиеся полтора месяца до инаугурации Трампа. Третья мировая уже здесь, или еще нет. И насколько оправданы страхи тех, кто опасается вторжения ВС РФ в страны Балтии. Об этом Rus.Postimees поговорил с политологом Екатериной Шульман.

Этот разговор состоялся неделю назад. В конце минувшей недели в нем были учтены новости прошедших будней, но еще не было известно о стремительном бегстве из Сирии диктатора Асада и непонятном далее статусе российских военных в этой стране, где много лет идет гражданская война.

Екатерина Шульман в 2024 году.
Екатерина Шульман в 2024 году. Фото: из личного архива Екатерины Шульман
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