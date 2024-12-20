На взлетной полосе в аэропорту Ист-Мидлендс, Англия, произошел инцидент: стюардесса выпала из самолета перед его взлетом. Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщает издание People.
Случай произошел 16 декабря. Стюардесса, сотрудница TUI, открыла дверь самолета, предполагая, что трап все еще прикреплен к фюзеляжу, как сообщает местное издание Nottinghamshire Live. Однако трапа не оказалось, и она упала на землю.
На место инцидента оперативно прибыли пожарные и бригада скорой помощи, которые оказали пострадавшей помощь и доставили ее в медицинское учреждение.
Операционный директор аэропорта Ист-Мидлендс Саймон Хинчли выразил сожаление по поводу происшествия:
"Мы желаем ей скорейшего выздоровления и окажем полную поддержку всем сторонам в рамках расследования," - заявил он.
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