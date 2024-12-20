На конец последней недели перед Рождеством выпало немало событий. Правительство уходит на каникулы, а Служба госбезопасности настоятельно призывает не уезжать на праздники в Россию и Беларусь. Трагическая судьба Тиммы и разграбление "елки" в Akropole продолжают вызывать новые комментарии. Ракетные удары России по Киеву повреждают посольства сразу нескольких стран, включая страны НАТО, а российских оппозиционер Ходорковский говорит о рисках большой войны. Исследованы бортовые самописцы разбившего в Вильнюсе самолета, а журналисты TVNET изучают появление роботов в латвийской сфере услуг. Об этих и других новостях пятницы, 20 декабря, - в предрождественской подборке RUS TVNET.
Главное за 20 декабря ⟩ Россия бомбит посольства, бортовые самописцы из Вильнюса и роботы в латвийских ресторанах
Новости Латвии:
Алексей и Светлана познакомились 7 июня 2002 года, когда ему было 57 лет, а ей - 46. "В тот день мы танцевали допоздна", - вспоминает Светлана. Теперь, 22 с половиной года спустя, Алексей прикован к постели и не всегда вспоминает имя своей возлюбленной. Но всегда хочет быть рядом и обожает целоваться.
Администрация торгового центра Akropole Rīga решила не обращаться в полицию с официальным заявлением в связи с разворовыванием рождественской "елки" из чипсов, сообщили агентству LETA представители торгового центра.
С приближением рождественских и новогодних выходных Служба государственной безопасности (VDD) строго рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию или Беларусь, сообщает агентство LETA.
В четверг в Риге водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
17 декабря в возрасте 48 лет скончался бывший латвийский легкоатлет Айгар Фадеев. Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства смерти.
За рубежом:
В пятницу в результате российского ракетного удара по Киеву убит по меньшей мере один человек, сообщил глава военной администрации столицы Украины Сергей Попко, пишет AFP.
"Война России и НАТО - это реально", - такое мнение выразил российский оппозиционер Михаил Ходорковский во время интервью латвийскому YouTube-каналу "И Грянул Грэм".
С 2016 года производимый в Латвии милдронат или мельдоний включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Однако время от времени на его использовании ловят лучших спортсменов. После этого им грозит дисквалификация.
Балтийская школа кино и медиа Таллиннского университета была крайне удивлена, когда выяснилось, что в ее кинозале проводились антиизраильские пропагандистские мероприятия, сообщает Rus.Postimees.
Оказавшись в режиме ожидания после выборов в США, ЕС испытал чувство срочности в деле поддержки Украины. Как новые лидеры в Брюсселе задают новые импульсы в отношениях с Киевом, чтобы приблизить его победу, рассказывает DW.
Предварительный анализ информации бортовых самописцев разбившегося в ноябре в Вильнюсе самолета DHL не выявил признаков незаконного вмешательства, сообщило в пятницу Министерство юстиции Литвы.
Интересное чтиво:
В латвийских ресторанах, торговых центрах, магазинах и на складах стали появляться роботы, выполняющие функции уборщиков, грузчиков и работников общепита. TVNET+ пообщался с предприятиями и выяснил, насколько выгодны такие услуги компаниям и не создаст ли это напряженность на рынке труда для работников низкой и средней квалификации?
Первая жена Яниса Тиммы и мать его сына Сана Оша в социальных сетях поблагодарила всех за поддержку, а также поделилась мыслями о том, что она пережила за последние годы.
За свою жизнь он переспал с 50-60 проститутками, возможно, и больше. Кто же их считает. Кто помнит. Мужчины не помнят проституток, говорит он. Сделал и забыл. Он понимает, что женщины будут возмущены, но сходить к проститутке - это не преступление. Это делают 90% мужчин - и женатые, и имеющие подруг. И рассказывает, сколько это стоит и почему женщине нельзя пилить сук, на котором сидит захотевший мужчина.
Портал "Чайка" отправился в Краславу, родной город скончавшегося на этой неделе латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, чтобы пообщаться с жителями.
Ранее: гражданин Эстонии Алекс Клишевич отправляется в Мьянму для охраны китайского бизнесмена, но вместо этого попадает в ловушку мафии, занимающейся интернет-мошенничеством, наркотрафиком и торговлей людьми. Его заставляют обучать местных боевиков и пытаются принудить к изготовлению бомбы, сообщает Rus.Postimees.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!