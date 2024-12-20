Главное за 20 декабря Россия бомбит посольства, бортовые самописцы из Вильнюса и роботы в латвийских ресторанах

"Война России и НАТО - это реально", - такое мнение выразил российский оппозиционер Михаил Ходорковский во время интервью латвийскому YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

С 2016 года производимый в Латвии милдронат или мельдоний включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Однако время от времени на его использовании ловят лучших спортсменов. После этого им грозит дисквалификация.

Балтийская школа кино и медиа Таллиннского университета была крайне удивлена, когда выяснилось, что в ее кинозале проводились антиизраильские пропагандистские мероприятия, сообщает Rus.Postimees.

Оказавшись в режиме ожидания после выборов в США, ЕС испытал чувство срочности в деле поддержки Украины. Как новые лидеры в Брюсселе задают новые импульсы в отношениях с Киевом, чтобы приблизить его победу, рассказывает DW.

Предварительный анализ информации бортовых самописцев разбившегося в ноябре в Вильнюсе самолета DHL не выявил признаков незаконного вмешательства, сообщило в пятницу Министерство юстиции Литвы.

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В латвийских ресторанах, торговых центрах, магазинах и на складах стали появляться роботы, выполняющие функции уборщиков, грузчиков и работников общепита. TVNET+ пообщался с предприятиями и выяснил, насколько выгодны такие услуги компаниям и не создаст ли это напряженность на рынке труда для работников низкой и средней квалификации?