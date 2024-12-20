Латвия внесла в список нежелательных лиц еще 13 граждан Грузии

Санкции введены на неопределенный срок. Как и ранее, Министерство иностранных дел Латвии не разгласило имена людей, попавших в так называемый "черный список".

В начале декабря страны Балтии договорились о введении национальных санкций против лиц, причастных к подавлению законных протестов в Грузии. После этого Литва и Эстония запретили въезд 11 гражданам Грузии за нарушения прав человека, включая основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзину Иванишвили.

Латвия предприняла аналогичные меры, но не раскрыла имена тех, кто попал под санкции.

15 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подписал указ о введении санкций в отношении 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей. Среди них - премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На следующий день глава МИД Литвы Кястутис Будрис объявил о запрете на въезд в страну Кобахидзе и еще 16 грузинским должностным лицам.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!