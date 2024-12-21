После атаки украинских дронов на пороховом заводе в Казани были слышны взрывы

Официальные лица утверждают, что "взрывы" были вызваны "плановыми испытаниями" на заводе. "Сохраняйте спокойствие", - говорится в официальном заявлении властей.

Something very important must have been on the 15th floor of this building 1000km from Ukrainian border.



Two precise drone strikes, same spot.



Kazan, Russia. pic.twitter.com/QfZpFicUPc — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 21, 2024

Ранее сообщалось, что в России утром в субботу, 21 декабря, как минимум восемь беспилотников атаковали столицу Татарстана Казань, часть из них попала в жилые дома.

Местные власти сообщают, что шесть беспилотников атаковали жилые дома, а один - промышленное предприятие. Еще один аппарат был сбит над рекой. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

После нападения закрылись аэропорты в Казани, Ижевске и Саратове.

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!