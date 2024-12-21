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После атаки украинских дронов на пороховом заводе в Казани были слышны взрывы

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Фото статьи
Фото: wikimedia.org

На пороховом заводе в Казани прогремели взрывы после удара украинского беспилотника, сообщает украинские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.

Официальные лица утверждают, что "взрывы" были вызваны "плановыми испытаниями" на заводе. "Сохраняйте спокойствие", - говорится в официальном заявлении властей.

Ранее сообщалось, что в России утром в субботу, 21 декабря, как минимум восемь беспилотников атаковали столицу Татарстана Казань, часть из них попала в жилые дома.

Местные власти сообщают, что шесть беспилотников атаковали жилые дома, а один - промышленное предприятие. Еще один аппарат был сбит над рекой. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

После нападения закрылись аэропорты в Казани, Ижевске и Саратове.

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.

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