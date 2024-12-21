В декабре, как и в ноябре, Национальное объединение является самой популярной партией в Латвии. Об этом свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного с 30 ноября по 9 декабря, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ В декабре рейтинг оппозиционных партий продолжал расти
В декабре популярность партии выросла до 9,9%. На втором месте - "Латвия на первом месте" с 8,6 %, на третьем - "Новое единство". Рейтинг партии продолжает падать, и в начале декабря составлял 6,7%.
Спад наблюдается у всех коалиционных партий, тогда как популярность оппозиционных партий продолжает расти.
Четвертое место занимают "Прогрессивные" с 6,1%. У оппозиционного "Объединенного списка" - 4,7%, а у Союза зеленых и крестьян 4,6%.
У партии "Стабильности!" рейтинг составил 4,3%, а "Согласия" - 3,9%.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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