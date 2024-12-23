Президент США Джо Байден смягчил наказание 37 из 40 человек, приговоренных к смертной казни, заменив им высшую меру на пожизненное заключение.
Таким образом, Байден предотвратил исполнение смертного приговора для этих людей за несколько недель до вступления в должность его преемника Дональда Трампа, который ранее выражал поддержку расширению применения смертной казни.
Решение президента означает, что в США смертной казни сейчас ожидают только трое осужденных. Среди них - Дилан Руф, который в 2015 году расстрелял девять прихожан афроамериканской методистской епископальной церкви Эммануэля в Чарлстоне, уроженец Чечни Джохар Царнаев, признанный виновным в теракте на Бостонском марафоне 2013 года, и Роберт Бауэрс, устроивший массовый расстрел в синагоге в Питтсбурге в 2018 году, где погибли 11 человек - самый крупный случай антисемитского нападения в истории США.
"Вся моя карьера была посвящена сокращению уровня насилия и обеспечению справедливости в судебной системе", - заявил Байден. "Сегодня я заменяю смертный приговор на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения 37 из 40 осужденных. Эти меры смягчения соответствуют введенному моей администрацией мораторию на исполнение смертной казни в федеральных учреждениях, за исключением случаев терроризма и массовых убийств, совершенных из ненависти", - пояснил демократ.
В 2021 году администрация Байдена объявила мораторий на исполнение смертной казни на федеральном уровне для изучения применяемых процедур. С тех пор ни одна смертная казнь в стране не была приведена в исполнение.
Байден ранее выражал решимость прекратить использование смертной казни на федеральном уровне, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти.
Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, неоднократно высказывался за расширение применения смертной казни. В своей речи, объявляя о начале президентской кампании 2024 года, он призвал казнить всех, кто "замешан в торговле наркотиками", за их "ужасные действия". Позже он пообещал применить смертную казнь к торговцам наркотиками и людьми, похвалив при этом жесткую политику Китая в отношении наркоторговцев. Во время своего первого срока Трамп также поддерживал казнь за торговлю наркотиками.
За время первого срока Трампа было исполнено 13 смертных приговоров на федеральном уровне - больше, чем за любой другой президентский срок в современной истории США. Эти казни стали первыми с 2003 года. Три последние смертные казни были приведены в исполнение после дня выборов в ноябре 2020 года, но до ухода Трампа с поста президента в январе следующего года. Это был первый случай с 1889 года, когда президент, не переизбранный на второй срок, санкционировал исполнение смертных казней.
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