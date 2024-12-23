Турецкие СМИ распространили информацию о том, что уроженка Великобритании Асма Асад якобы хотела развестись с супругом и покинуть Россию - страну, где ей и ее мужу предоставили убежище после того, как 8 декабря исламистские повстанцы захватили сирийскую столицу Дамаск и свергли действующий режим.

На пресс-конференции Пескову задали вопрос о достоверности этих сообщений. Он ответил: "Нет, это не соответствует действительности".

Песков также опроверг слухи о том, что Асад якобы заперт в Москве, а его активы в Сирии заморожены. Турецкие медиа накануне сообщили, что семья Асада живет в Москве с серьезными ограничениями, а бывшая первая леди Сирии хотела развестись и вернуться в родной Лондон.

Асма Асад имеет гражданство Великобритании и Сирии, однако министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми уже заявил, что ей будет отказано в возвращении в Соединенное Королевство. Великобритания ввела против нее санкции.

49-летняя Асма аль-Асад родилась в сирийской семье в 1975 году и выросла в западной части Лондона, в районе Актон. В 2000 году она переехала в Сирию, когда ей было 25 лет, и вышла замуж за Башара Асада спустя несколько месяцев после его вступления в должность президента страны.

В начале гражданской войны в Сирии в 2011 году Асма подверглась критике за то, что никак не отреагировала на репрессии ее мужа против протестующих, требовавших его отставки.

В конфликте погибли миллионы людей, а Башара Асада обвинили в использовании химического оружия против мирного населения.

В этом году у Асмы аль-Асад диагностировали лейкемию, и в мае она начала курс лечения, как тогда сообщила пресс-служба ныне бывшего президента. Было также объявлено, что она "временно" прекратит участие в публичных мероприятиях.

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