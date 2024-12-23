Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 23 декабря, выразила обеспокоенность возможной войной между Турцией и курдскими силами в Сирии.
Глава МИД Германии предупреждает о возможной войне Турции и курдов в Сирии
"Это не должно случиться", - заявила Бербок в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Никому не принесет пользы, если террористы Исламского государства получат выгоду от конфликта с курдами. Это поставит под угрозу безопасность Сирии, Турции и Европы", - подчеркнула она.
Курдские источники сообщили, что Турция и поддерживаемые ею вооруженные группы готовятся к наступлению на северосирийский пограничный город Кобани. Тяжелые бои в районе Кобани и других частях северной Сирии продолжаются уже некоторое время.
Турция неоднократно проводила военные операции на севере Сирии против курдских отрядов народной самообороны (YPG), считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (PKK), которую Анкара признает террористической организацией. При поддержке вооруженных группировок Турция оккупировала приграничные районы.
США поддерживают курдские силы на севере Сирии, считая их важным партнером в борьбе с Исламским государством. Бербок также напомнила, что именно курдские силы нанесли главный удар по Исламскому государству.
"Турция, конечно, имеет законные интересы в сфере безопасности, - отметила министр. - Как и любая другая страна, она стремится защитить себя от терроризма. Однако это не должно становиться предлогом для изгнания курдов и разжигания еще большего насилия".
На севере Сирии Турция развернула тысячи своих военнослужащих. Она также поддерживает вооруженную группировку "Сирийская национальная армия", которая участвует в столкновениях с поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами (SDF), костяк которых составляют бойцы YPG. Анкара утверждает, что SDF связаны с PKK.
С 2016 года Турция провела несколько крупных операций против курдских вооруженных формирований в Сирии.
Курдские SDF были ключевой военной силой, поддерживаемой США в операции 2019 года, которая привела к разгрому Исламского государства в Сирии и ликвидации так называемого халифата джихадистов.
Теперь же Турция надеется, что новая сирийская власть и поддерживаемые Анкарой вооруженные группы "освободят регионы, оккупированные террористической организацией PKK/YPG", - заявил источник в Министерстве обороны Турции.
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