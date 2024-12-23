Глава МИД Германии предупреждает о возможной войне Турции и курдов в Сирии

"Это не должно случиться", - заявила Бербок в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Никому не принесет пользы, если террористы Исламского государства получат выгоду от конфликта с курдами. Это поставит под угрозу безопасность Сирии, Турции и Европы", - подчеркнула она.

Курдские источники сообщили, что Турция и поддерживаемые ею вооруженные группы готовятся к наступлению на северосирийский пограничный город Кобани. Тяжелые бои в районе Кобани и других частях северной Сирии продолжаются уже некоторое время.

Турция неоднократно проводила военные операции на севере Сирии против курдских отрядов народной самообороны (YPG), считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (PKK), которую Анкара признает террористической организацией. При поддержке вооруженных группировок Турция оккупировала приграничные районы.

США поддерживают курдские силы на севере Сирии, считая их важным партнером в борьбе с Исламским государством. Бербок также напомнила, что именно курдские силы нанесли главный удар по Исламскому государству.