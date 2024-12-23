За рубежом:

Перебежчики из армии Севера уверены, что подразделения, отправленные на помощь Москве для борьбы с Украиной, наверняка идеологически мотивированы.

Российский диктатор Владимир Путин в России и на оккупированных территориях Украины продолжает развивать программы военно-патриотического образования, предназначенные для молодежи, для подготовки к 2025-му, или так называемому году защитников Отечества, сообщает базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявление Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью, опубликованном 23 декабря немецким новостным агентством DPA, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить "несправедливую" критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

Китай отклонил просьбу шведской прокуратуры провести следственные действия на борту китайского судна Yi Peng 3, связанного с повреждением коммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард.

С каким настроением ждут 2025 год в Украине, которая уже третий год отражает российскую агрессию? Что украинцы думают о возможных мирных переговорах с Россией, верят ли в победу Украины в этой войне?

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Ресторан Sēnīte - легенда. Истории о копченых курочках Sēnīte, фаршированных щуках, тортах, кренделях и других вкусностях кажутся как из Лейпутрии.