Для многих в предверии Сочельника выдался самый тихий понедельник в году, но и сегодня, 23 декабря, мир не стоял на месте. Диверсия кабелей на Балтийском море дала новый след, но Китай отказывается от содействия. Украина оглядывается на свой третий военный год, а представители НАТО и аналитики говорят об угрозах, которые в 2025-м создаст российский диктатор. Пока TVNET+ подводит деловые итоги года и вспоминает легендарный ресторан Sēnīte, наши эстонские соседи оценили стоимость и уют рижской ярмарки. Это и многое другое - в итогах дня, 23 декабря, от RUS TVNET.
Главное за 23 декабря ⟩ Военные угрозы в новом году, рижская ярмарка глазами эстонцев и деловые итоги 2024-го
Новости Латвии:
Уходящий год был богат на события - в Латвии начат ряд крупных индустриальных проектов, которые принесут многомиллионные инвестиции и создадут сотни новых рабочих мест. Но не обошлось и без потерь: некоторые известные предприятия свернули бизнес в Латвии или разорились. TVNET+ подвел деловые итоги года.
С 1 декабря по 6 января на Домской площади в самом центре Риги открыта рождественская ярмарка. Эстонское издание решило узнать, как же обстоят дела у южных соседей - Латвии, сколько здесь стоит глинтвейн, еда и сладости. TVNET+ публикует фоторепортаж эстонских коллег.
В понедельник, 23 декабря, президент Латвии Эдгар Ринкевич принял участие в памятных мероприятиях в Лестене, посвященных 80-летию Рождественских боев 1944 года, сообщила канцелярия президента порталу TVNET.
Самоуправление Елгавского края попытается повторно выставить на аукцион дом господ Бервирцавской усадьбы, решила краевая дума.
Переведены и опубликованы исторические документы XVI века, проливающие свет на историю региона Селия, сообщил агентству LETA редактор платформы открытого доступа к историческим материалам Латвии и региональным исследованиям Historia.lv, а также руководитель проекта "От Нереты до Эрберге - истории Лейшмальского пути" Валтер Гривиньш.
За рубежом:
Перебежчики из армии Севера уверены, что подразделения, отправленные на помощь Москве для борьбы с Украиной, наверняка идеологически мотивированы.
Российский диктатор Владимир Путин в России и на оккупированных территориях Украины продолжает развивать программы военно-патриотического образования, предназначенные для молодежи, для подготовки к 2025-му, или так называемому году защитников Отечества, сообщает базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявление Кремля.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью, опубликованном 23 декабря немецким новостным агентством DPA, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить "несправедливую" критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.
Китай отклонил просьбу шведской прокуратуры провести следственные действия на борту китайского судна Yi Peng 3, связанного с повреждением коммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард.
С каким настроением ждут 2025 год в Украине, которая уже третий год отражает российскую агрессию? Что украинцы думают о возможных мирных переговорах с Россией, верят ли в победу Украины в этой войне?
Интересное чтиво:
Ресторан Sēnīte - легенда. Истории о копченых курочках Sēnīte, фаршированных щуках, тортах, кренделях и других вкусностях кажутся как из Лейпутрии.
Если на рождественские и новогодние каникулы появляется желание попутешествовать по Латвии, чтобы посмотреть, как города украшены к праздникам, и переночевать в гостинице, чтобы изменить привычную и немного надоевшую атмосферу дома, в зависимости от пожеланий и толщины кошелька можно выбрать ночлег, как за 30, так и за 200, и почти за 1000 евро.
Во второй половине дня 7 декабря 1958 года пять членов семьи Мартин - Кен (54), его жена Барбара (48), дочери Вирджиния (13), Барбара (14), которую называли Барби, и Сьюзен (11) - сели в универсал Ford, чтобы отправиться в живописное ущелье реки Колумбия и собрать зелень для украшения своего дома в Портленде. Рождество было не за горами. Они планировали вскоре вернуться, в раковине дома осталась грязная посуда, а в стиральной машине - грязное белье. Однако этого не случилось. В какой-то момент тем зимним днем они бесследно исчезли и до сих пор не найдены.
Рецепт песочного теста должен быть в арсенале каждой хозяйки или хозяина. Это отличная основа для вкусного печенья, а также оно прекрасно подойдет для лепешек, тартов и чизкейков. И, что самое приятное, вы всегда сможете держать его под рукой на случай визита нежданных гостей или когда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени готовить тесто.
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