До 20 января 2025 года в Бауском крае проводится опрос жителей с целью выбора нового названия для улицы Пушкина в Иецаве, сообщает агентство LETA со ссылкой на администрацию краевого самоуправления.
Жители Баускского края решают судьбу улицы Пушкина в Иецаве
Оценив соответствие названий объектов общественной транспортной инфраструктуры Бауского края общепринятым нормам и хорошим манерам, Государственный центр языка признал, что название "улица Пушкина" в текущей геополитической ситуации не отвечает критериям приличия. Кроме того, данный русский литератор не имел значимой связи ни с Латвией, ни с Бауским краем. В связи с этим переименование улицы Пушкина в Иецаве было сочтено полностью оправданным.
Также Центр общественной памяти рекомендовал самоуправлениям Латвии, включая Бауский край, пересмотреть названия ряда объектов, чтобы прекратить увековечение наследия коммунистического тоталитарного режима и русификации. В Иецаве это касается улицы, названной в честь военного деятеля и поэта Александра Пушкина.
По данным администрации, переименование затронет 32 объекта недвижимости, включая жилой дом с десятью квартирами.
В случае изменения адреса существенные расходы на замену документов для владельцев недвижимости не предусмотрены. При изменении адреса в Государственном регистре адресов изменения автоматически вносятся во все остальные реестры. Владельцам нет необходимости массово вносить изменения в Земельную книгу. Также регистрация места жительства изменяется без необходимости присутствия владельца.
"Такие случаи, когда владельцу может потребоваться уплатить за обновление данных или предоставить решение самоуправления о переименовании, возможны, но единичны", - отметили в администрации.
Чтобы выяснить мнение местных жителей о переименовании улицы, управление Иецавского объединения приглашает принять участие в опросе, который доступен как в электронной, так и в бумажной форме.
Опрос будет открыт до 20 января. После этого комиссия, созданная управлением Иецавского объединения, рассмотрит поступившие предложения и предложит варианты нового названия улицы для голосования среди местных жителей.
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