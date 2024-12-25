Оценив соответствие названий объектов общественной транспортной инфраструктуры Бауского края общепринятым нормам и хорошим манерам, Государственный центр языка признал, что название "улица Пушкина" в текущей геополитической ситуации не отвечает критериям приличия. Кроме того, данный русский литератор не имел значимой связи ни с Латвией, ни с Бауским краем. В связи с этим переименование улицы Пушкина в Иецаве было сочтено полностью оправданным.

Также Центр общественной памяти рекомендовал самоуправлениям Латвии, включая Бауский край, пересмотреть названия ряда объектов, чтобы прекратить увековечение наследия коммунистического тоталитарного режима и русификации. В Иецаве это касается улицы, названной в честь военного деятеля и поэта Александра Пушкина.

По данным администрации, переименование затронет 32 объекта недвижимости, включая жилой дом с десятью квартирами.

В случае изменения адреса существенные расходы на замену документов для владельцев недвижимости не предусмотрены. При изменении адреса в Государственном регистре адресов изменения автоматически вносятся во все остальные реестры. Владельцам нет необходимости массово вносить изменения в Земельную книгу. Также регистрация места жительства изменяется без необходимости присутствия владельца.

"Такие случаи, когда от владельца могут потребовать уплатить за обновление данных или предоставить решение самоуправления о переименовании, возможны, но единичны", - отметили в администрации.

Чтобы выяснить мнение местных жителей о переименовании улицы, управление Иецавского объединения приглашает принять участие в опросе, который доступен как в электронной, так и в бумажной форме.

Опрос будет открыт до 20 января. После этого комиссия, созданная управлением Иецавского объединения, рассмотрит поступившие предложения и предложит варианты нового названия улицы для голосования среди местных жителей.

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