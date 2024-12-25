Президент Эстонии Алар Карис выразил убежденность, что в Эстонской Республике войны не будет. Подводя итоги уходящего 2024 года в интервью телеканалу ETV, глава государства отметил: "Мы слишком много говорим о войне".
Президент Эстонии уверен: войны в стране не будет
На вопрос о том, куда следует направлять средства - в культуру, образование или безопасность, Карис ответил, что важно вкладывать одновременно во все эти направления.
"Сегодня мы уже приняли решения о необходимости увеличения расходов на оборону, и сейчас воплощаем их в жизнь. Думаю, общество понимает, что это важно именно сейчас. Однако важно это не для подготовки к войне, о которой, кстати, мы говорим слишком много, а для предотвращения войны. Чтобы никому и в голову не пришло появиться здесь с дурными намерениями. Это не для того, чтобы, если кто-то все же придет, мы смогли проявить себя. Это связано со страхами. А если слово "война" часто повторяется, оно неизбежно укореняется в сознании людей. А чувство страха, к сожалению, возникает слишком легко".
Карис также подчеркнул, что недавно обсуждал подобные настроения с президентом Финляндии Петтери Орпо: "В Финляндии ситуация схожа. Там тоже были ошибочные опасения, что война вот-вот начнется. Но это не так. Конечно, мы должны инвестировать в оборону, но также необходимо вкладывать в культуру и образование. Однако ресурсы ограничены, и поэтому важно принимать умные решения, расставлять приоритеты и сосредотачивать усилия так, чтобы общество это понимало".
На вопрос, не связано ли чувство страха перед войной с решениями многих молодых людей покидать Эстонию, президент ответил: "Уезжать не придется, войны не будет. Я уверен, что наше желание защититься достаточно велико. Это подтверждают исследования. Но мы не хотим проверять это на практике. Мы не хотим испытывать [пятый пункт договора НАТО] или выяснять, будут ли люди бежать или брать в руки оружие и становиться на защиту. Мы этого не хотим, и поэтому должны сделать все возможное, чтобы никто сюда не пришел и даже не задумался об этом", - заявил президент Эстонии.
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