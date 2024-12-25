Президент Эстонии уверен: войны в стране не будет

"Сегодня мы уже приняли решения о необходимости увеличения расходов на оборону, и сейчас воплощаем их в жизнь. Думаю, общество понимает, что это важно именно сейчас. Однако важно это не для подготовки к войне, о которой, кстати, мы говорим слишком много, а для предотвращения войны. Чтобы никому и в голову не пришло появиться здесь с дурными намерениями. Это не для того, чтобы, если кто-то все же придет, мы смогли проявить себя. Это связано со страхами. А если слово "война" часто повторяется, оно неизбежно укореняется в сознании людей. А чувство страха, к сожалению, возникает слишком легко".