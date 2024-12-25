В Рождество Россия наносит массированные ракетные удары по Украине

По данным Военно-воздушных сил, удары производились крылатыми ракетами по различным украинским городам.

В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, в результате ударов пострадали три человека.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществляет массовую атаку на энергетическую инфраструктуру страны.

Он также отметил, что предпринимаются меры по ограничению потребления электроэнергии, чтобы минимизировать негативное воздействие на энергосистему.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!