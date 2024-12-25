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В Рождество Россия наносит массированные ракетные удары по Украине

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Обстрел Киева в начале декабря 2024 года
Обстрел Киева в начале декабря 2024 года Фото: Reuters / Scanpix

В среду, 25 декабря, Россия нанесла масштабные ракетные удары по Украине, сообщает командование Военно-воздушных сил Украины.

По данным Военно-воздушных сил, удары производились крылатыми ракетами по различным украинским городам.

В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, в результате ударов пострадали три человека.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществляет массовую атаку на энергетическую инфраструктуру страны.

Он также отметил, что предпринимаются меры по ограничению потребления электроэнергии, чтобы минимизировать негативное воздействие на энергосистему.

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