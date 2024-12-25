25 декабря, в день празднования Рождества Христова в Латвии и по всему миру, высшие должностные лица Латвии опубликовали поздравления в социальных сетях, адресованные жителям страны.
Высшие должностные лица поздравили жителей с Рождеством в соцсетях
В своих поздравлениях представители власти пожелали не только прекрасного времени с близкими, но и возможности найти момент для отдыха в праздничные дни.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал жителям в этот праздник оглянуться на добрые дела и насладиться красивыми моментами.
"Наступил момент остановиться. И оглянуться. На добро, которое нам дарили другие. И на свет, который дарили мы. Нашим близким. Нашим согражданам.
Пусть ваш дом наполнится прекрасными мгновениями в эти Рождественские дни!"
Ir pienācis mirklis apstāties. Un atskatīties. Uz labo, ko mums snieguši citi. Un uz gaišo, ko esam devuši mēs.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 24, 2024
Saviem tuvajiem. Mūsu līdzcilvēkiem.
Daudz skaistu mirkļu jūsmājās šajos
Ziemassvētkos! pic.twitter.com/H3p1OiR82s
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня опубликовала фото праздничных украшений своего дома, написав:
"Радость совместного творчества и праздника! С собственноручно созданными рождественскими украшениями сегодня наш дом полон семьи и спокойствия. Пусть у вас будут такие же теплые Рождественские дни!"
Prieks par kopā būšanu un kopā radīšanu! Ar pašu gatavotiem Ziemassvētku rotājumiem, šodien ģimeniski un mierpilni svētki mūsmājās.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 24, 2024
Lai sirsnīgs Ziemassvētku laiks arī visiem jūsmājās!🎄 pic.twitter.com/bl2z2sPMGa
Мэр Риги Вилнис Кирсис пожелал всем яркого и сердечного Рождества:
"Пусть в каждом доме ощущается дух праздника, а воздух наполнится радостью единения. Счастливого Рождества!"
✨️ Lai katrās mājās ienāk svētku sajūta un gaisā virmo kopā būšanas prieks, gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! pic.twitter.com/ZDYexaRGLK— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) December 24, 2024
Спикер Сейма Даига Миеpиня пожелала:
"Пусть рождественский свет принесет мир и любовь в каждый дом, а Новый 2025 год - силы, здоровье и вдохновение для новых достижений!"
Министры также опубликовали свои поздравления.
Министр иностранных дел Байба Браже написала:
"Приумножим добро, подарим и получим радость, поддержим тех, кто нуждается.
Пусть ваше Рождество будет светлым и благословенным!"
Vairosim labo,— Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 24, 2024
Dosim un gūsim prieku,
Sniegsim atbalstu tiem,
Kuriem vajag.
Merry Christmas 🎄✨❄️!
Lai gaiši un svētīti Ziemassvētki! pic.twitter.com/arKa6zT9eR
Министр обороны Андрис Спрудс отметил важность покоя и времени для близких:
"Рождество - это время тишины, сердечного тепла и настоящих эмоций. Найдите момент для отдыха и близости с родными. Светлого и радостного Рождества всем!"
Ziemassvētki ir klusuma, sirds siltuma un patiesu emociju piepildīts laiks – mirklis, kad apstāties, ieklausīties sevī un atrast līdzsvaru ikdienas skrējienā. Lai šajos svētkos ikviens no mums atrod brīdi atelpai un kopā būšanai ar saviem mīļajiem. Novēlu gaišus, priecīgus un… pic.twitter.com/ye82YdBEXi— Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 24, 2024
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери пожелал счастливого Рождества.
December 24, 2024
Министр образования и науки Анда Чакша добавила к поздравлению пожелания смелых идей и знаний в 2025 году.
December 24, 2024
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис напомнил о безопасности в праздники:
"Пусть светлое Рождество будет временем мира и радости. Проведите длинные выходные ответственно и с заботой о других. Особое внимание - старшим соседям, друзьям и близким".
Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис пожелал:
"Светлого Рождества всем! Это праздник любви, общения, радости, светлых мыслей и улыбок. Сегодня в роли Рождественского Деда сотрудники Министерства климата и энергетики, которые подготовили подарки для жителей подразделения центра социального ухода "Мальта" в Резекненском крае. Светлого Рождества всем!"
Šie ir mīlestības,sarunu, prieka,gaišo domu un smaidu svētki.Šodien svētku vecīša lomā Klimata un enerģētikas ministrijas darbinieki, kuri sarūpēja Ziemassvētku dāvanas Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Malta” iemītniekiem. Gaišus Ziemassvētkus visiem! pic.twitter.com/EgpkZe31Nt— Kaspars Melnis (@Kaspars_Melnis_) December 23, 2024
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поделилась своим пожеланием:
🎄🎁 "В это Рождество я желаю каждому из нас открыть свое сердце и ум для надежды и светлых мыслей, которые могут превратиться в прекрасные дела для Латвии!
Наш вклад важен для общей победы света над тьмой - как в нас самих, так и во всем мире".
🎄🎁 Šajā Ziemassvētku laikā novēlu mums katram atvērtu sirdi un prātu cerībām un gaišām domām, kas pārtop brīnišķīgos darbos Latvijai!— Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere (@ineselibina) December 24, 2024
Mūsu ikviena ieguldījums ir svarīgs, lai kopīgi panāktu gaismas uzvaru pār tumsu – gan sevī, gan visā pasaulē. 💫 pic.twitter.com/hfeWmcrKmm
Министр культуры Агнесе Ляце написала:
"Рождество - это особое время, когда помимо радости дарить, мы должны ценить каждого, кто рядом, кто поддерживает и вдохновляет нас каждый день. Пусть Рождество согреет каждый дом теплом!"
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