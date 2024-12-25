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Высшие должностные лица поздравили жителей с Рождеством в соцсетях

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Эвика Силиня, Эдгар Ринкевич и Дайга Миериня
Эвика Силиня, Эдгар Ринкевич и Дайга Миериня Фото: Ieva Leiniša / LETA ;Zane Bitere / LETA ; TVNET kolāža

25 декабря, в день празднования Рождества Христова в Латвии и по всему миру, высшие должностные лица Латвии опубликовали поздравления в социальных сетях, адресованные жителям страны.

В своих поздравлениях представители власти пожелали не только прекрасного времени с близкими, но и возможности найти момент для отдыха в праздничные дни.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал жителям в этот праздник оглянуться на добрые дела и насладиться красивыми моментами.

"Наступил момент остановиться. И оглянуться. На добро, которое нам дарили другие. И на свет, который дарили мы. Нашим близким. Нашим согражданам.

Пусть ваш дом наполнится прекрасными мгновениями в эти Рождественские дни!"

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня опубликовала фото праздничных украшений своего дома, написав:

"Радость совместного творчества и праздника! С собственноручно созданными рождественскими украшениями сегодня наш дом полон семьи и спокойствия. Пусть у вас будут такие же теплые Рождественские дни!"

Мэр Риги Вилнис Кирсис пожелал всем яркого и сердечного Рождества:

"Пусть в каждом доме ощущается дух праздника, а воздух наполнится радостью единения. Счастливого Рождества!"

Спикер Сейма Даига Миеpиня пожелала:

"Пусть рождественский свет принесет мир и любовь в каждый дом, а Новый 2025 год - силы, здоровье и вдохновение для новых достижений!"

Министры также опубликовали свои поздравления.

Министр иностранных дел Байба Браже написала:

"Приумножим добро, подарим и получим радость, поддержим тех, кто нуждается.

Пусть ваше Рождество будет светлым и благословенным!"

Министр обороны Андрис Спрудс отметил важность покоя и времени для близких:

"Рождество - это время тишины, сердечного тепла и настоящих эмоций. Найдите момент для отдыха и близости с родными. Светлого и радостного Рождества всем!"

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери пожелал счастливого Рождества.

Министр образования и науки Анда Чакша добавила к поздравлению пожелания смелых идей и знаний в 2025 году.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис напомнил о безопасности в праздники:

"Пусть светлое Рождество будет временем мира и радости. Проведите длинные выходные ответственно и с заботой о других. Особое внимание - старшим соседям, друзьям и близким".

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис пожелал:

"Светлого Рождества всем! Это праздник любви, общения, радости, светлых мыслей и улыбок. Сегодня в роли Рождественского Деда сотрудники Министерства климата и энергетики, которые подготовили подарки для жителей подразделения центра социального ухода "Мальта" в Резекненском крае. Светлого Рождества всем!"

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поделилась своим пожеланием:

🎄🎁 "В это Рождество я желаю каждому из нас открыть свое сердце и ум для надежды и светлых мыслей, которые могут превратиться в прекрасные дела для Латвии!

Наш вклад важен для общей победы света над тьмой - как в нас самих, так и во всем мире".

Министр культуры Агнесе Ляце написала:

"Рождество - это особое время, когда помимо радости дарить, мы должны ценить каждого, кто рядом, кто поддерживает и вдохновляет нас каждый день. Пусть Рождество согреет каждый дом теплом!"

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