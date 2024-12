Главное за 25 декабря Крушение самолета, дата прощания с Янисом Тиммой и когда пустят поезда из Болдераи

Какие-то новогодние традиции вечны: мандарины, елки, подарки. Но какие-то периодически стоит обновлять. Нет, "Ирония судьбы" и "Один дома" - это прекрасные фильмы, а "Новый год к нам мчится" и All I Want For Christmas Is You не уйдут из наших плейлистов никогда. Но, видится нам, стоит иногда такие вещи обновлять. Поэтому мы предлагаем новые песни, фильмы и традиции, которыми можно заполнить новогодние и рождественские праздники.