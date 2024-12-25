Главное за 25 декабря Крушение самолета, дата прощания с Янисом Тиммой и когда пустят поезда из Болдераи

За рубежом:

25 декабря в западном городе Казахстана Актау потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает российское независимое оппозиционное издание "Медуза".

25 декабря произошло аварийное отключение электрического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Об этом сообщил эстонский оператор системы передачи электроэнергии Elering, пишет LETA.

Что происходит с русским языком в магазинах Эстонии сегодня и при чем тут война. Кому действительно нужен русский при обслуживании и где на нем чаще жалуются. Крупные сети рассказали Rus.Postimees, потеряют ли прибыль, если не будут использовать русский в работе.

В среду, 25 декабря, Россия нанесла масштабные ракетные удары по Украине, сообщает командование Военно-воздушных сил Украины.

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