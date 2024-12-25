Папа Римский в Рождество призвал к миру во всем мире

Обращаясь к тысячам верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск настоятельно призвал к началу переговоров ради достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Пусть замолчат оружия в охваченной войной Украине. (…) Пусть хватит мужества открыть двери для диалога (…) ради установления справедливого и долгосрочного мира", - заявил 88-летний понтифик.

Он также обратился с призывом к прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, находящихся в плену у палестинской террористической группировки "Хамас".

"Я думаю о христианских общинах в Израиле и Палестине, особенно в Газе, где гуманитарная ситуация крайне тяжелая. Пусть будет достигнуто перемирие, пусть освободят заложников, а помощь доберется до людей, измученных голодом и войной", - сказал Папа Римский.

В своей речи Франциск также упомянул Судан, где гражданская война продолжается уже 20 месяцев, и миллионам людей грозит голод.

"Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества, направленные на обеспечение гуманитарной помощи гражданскому населению Судана и начало новых переговоров о перемирии", - добавил глава Римско-католической церкви.

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