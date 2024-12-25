В больнице Гаити стрелок убил троих человек на пресс-конференции

На пресс-конференции, которая проходила в больнице Порт-о-Пренса, представляли информацию об открытии крупнейшей больницы страны. Внезапно вооруженный человек начал стрелять по журналистам, медицинскому персоналу и полицейским. Инцидент произошел в тот момент, когда представители СМИ ожидали появления министра здравоохранения.

В результате нападения погибли два журналиста и один полицейский, еще несколько человек получили ранения.

"Это было как в фильме ужасов", - прокомментировал произошедшее журналист Диего Андре. - "На моей одежде была кровь нескольких раненых журналистов".

Как напоминает издание, в июле правительство Гаити взяло больницу под свой контроль после того, как она была разрушена и захвачена бандами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!