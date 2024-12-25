24 декабря Государственная полиция Латвии провела масштабные рейды, проверив в общей сложности 4985 водителей транспортных средств. В результате были задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, находившийся под воздействием наркотических веществ, сообщила представитель Государственной полиции Ласма Грейдане.
В ходе рождественских рейдов полиция задержала 19 пьяных водителей
Восемь задержанных имели концентрацию алкоголя в крови от 0,5 до 1 промилле, двое - от 1 до 1,5 промилле, а девять водителей находились в тяжелом опьянении с уровнем алкоголя выше 1,5 промилле.
Большинство нарушителей оказалось в возрастной группе от 31 до 50 лет.
Рейды в основном проводились в Рижском регионе, где было проверено 2156 человек. По данным Государственной полиции, девять из задержанных пьяных водителей были выявлены в Рижском регионе, пять - в Земгале, три - в Курземе и по одному - в Видземе и Латгале. Также в Рижском регионе задержали одного водителя под воздействием наркотиков.
В результате проведенных мероприятий было начато девять административных и 11 уголовных дел. В шести случаях транспортные средства нарушителей будут конфискованы.
Кроме того, за последние сутки на дорогах Латвии было зафиксировано 236 случаев превышения скорости. Нарушения распределились следующим образом: 60 - в Видземе, 58 - в Латгале, 52 - в Рижском регионе, 38 - в Земгале и 28 - в Курземе.
В общей сложности за последние сутки было вынесено 523 административных постановления, из которых 151 нарушение зарегистрировано в Латгале, а 103 - в Земгале.
Государственная полиция с 20 декабря усилила контроль дорожного движения, уделяя особое внимание нарушениям, связанным с вождением в состоянии опьянения. Также в рамках мероприятий проверяется использование ремней безопасности и соблюдение правил перевозки пассажиров.
Напомним, что в ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения (более 1,5 промилле) или под воздействием наркотических, психотропных или токсичных веществ.
Закон также предусматривает конфискацию транспортного средства в случае управления им в состоянии сильного опьянения или отказа от прохождения проверки на наличие наркотиков или алкоголя. Если автомобиль принадлежит другому владельцу, с нарушителя взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.
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