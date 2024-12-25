В 2025 году в порт Риги запланирован заход 81 круизного лайнера, что на 15 судов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил председатель правления Рижского свободного порта Сандис Штейн - LETA.
В 2025 году в порт Риги зайдут 81 круизный лайнер
Он подчеркнул, что предстоящий круизный сезон в Рижском порту обещает быть активным и демонстрировать тенденцию к росту. "Кроме того, запланированы заходы судов с большей пассажировместимостью, что позволяет прогнозировать прием до 100 тысяч круизных пассажиров", - отметил Штейн.
Также он подчеркнул успешность завершившегося круизного сезона, в рамках которого порт Риги принял 66 круизных судов - на четыре больше, чем в прошлом году.
"Мы достигли рекордного показателя с пятью заходами зимних круизных лайнеров в декабре. Это результат успешной работы по привлечению круизных операторов в Ригу даже в зимний период, который обычно считается несезонным для круизного туризма в регионе Балтийского моря", - добавил Штейн.
Круизный сезон следующего года запланирован с февраля по декабрь.
В 2024 году за 11 месяцев в порту Риги было обслужено 78 599 круизных пассажиров, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее агентство LETA сообщало, что в 2023 году порт Риги принял 81 681 круизного пассажира, что на 7,9% больше, чем в предыдущем сезоне. Большинство туристов прибыли из Германии, США и Великобритании.
Рижский порт остается крупнейшим портом Латвии по объему перевалки грузов.
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