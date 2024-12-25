ВИДЕО Нетихая ночь: Украина выпустила почти 60 дронов по территории России

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 59 дронов. 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 23 - над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской областями, а еще один - над Черным морем.

Kozyatinsky district of Voronezh, russia🇷🇺. Multiple detonations at the site. pic.twitter.com/3FKNYjvsWq — FarleyFella (@Farleymarley16) December 24, 2024

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили дроны в пригородах Воронежа и в двух районах области. В одном из районов обломки дронов повредили линию электропередачи.

Также были повреждены несколько частных домов и других строений, однако пострадавших нет.

В Брянской области, по словам местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. В других регионах последствия атак пока не сообщаются.

Федеральное агентство воздушного транспорта России утром 25 декабря объявило об ограничениях в Казанском аэропорту в целях обеспечения безопасности гражданских самолетов. На время были приостановлены вылеты и прилеты. Рейсы из Стамбула, Алматы и Томска, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены в Самару.

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