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ВИДЕО Нетихая ночь: Украина выпустила почти 60 дронов по территории России

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Оператор дронов ВСУ
Оператор дронов ВСУ Фото: EPA/Scanpix

Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря совершили атаку дронами на несколько российских регионов, сообщает независимое российское издание Медуза.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 59 дронов. 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 23 - над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской областями, а еще один - над Черным морем.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили дроны в пригородах Воронежа и в двух районах области. В одном из районов обломки дронов повредили линию электропередачи.

Также были повреждены несколько частных домов и других строений, однако пострадавших нет.

В Брянской области, по словам местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. В других регионах последствия атак пока не сообщаются.

Федеральное агентство воздушного транспорта России утром 25 декабря объявило об ограничениях в Казанском аэропорту в целях обеспечения безопасности гражданских самолетов. На время были приостановлены вылеты и прилеты. Рейсы из Стамбула, Алматы и Томска, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены в Самару.

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