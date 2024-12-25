Российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы

"Румынские военные были проинформированы украинскими о том, что около 7:30 утра ракета РФ, которая должна была нанести удар по Черновицкой области Украины, должна была пройти через воздушное пространство Республики Молдова и, примерно в течение двух минут, через воздушное пространство Румынии, в северной части страны, в районе города Дарабани. По данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения, а также по данным, предоставленным средствами стран НАТО, дополняющими мониторинг в зоне ответственности Румынии, пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено", - резюмировали в Бухаресте.