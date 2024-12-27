Рига попытается сделать жизнь в Пурвциемсе безопасней

Рига участвует в проекте Европейского союза 2nite совместно с Италией, Испанией, Португалией и Румынией. Цель проекта - разработка плана действий по улучшению ощущения безопасности в общественных пространствах в темное время суток.

Пилотной территорией в рамках проекта выбран самый населенный район Риги - Пурвциемс, где проживает около 52 000 человек. Разработка плана будет осуществляться при активном участии местных жителей, неправительственных организаций, экспертов и предпринимателей.

Методологию для работы предоставляет итальянский город Турин, который уже разработал рекомендации по улучшению безопасности в плотно застроенных районах. Турин поделится своим опытом и практическими решениями, а участники проекта адаптируют их под свои пилотные территории.

Район Пурвциемс, с его доминирующей застройкой советского времени, слабой инфраструктурой и низким уровнем участия жителей в общественной жизни, был выбран из-за типичных для таких районов проблем. Проект нацелен на создание универсальных методов, которые затем можно будет использовать в других микрорайонах и городах.

План действий включает:

Определение мест для установки дополнительного освещения.

Увеличение присутствия муниципальной полиции.

Выявление ключевых инфраструктурных проблем и других необходимых улучшений.

Особое внимание будет уделено вовлечению жителей. В 2025 году запланированы "разъяснительные прогулки" с жителями Пурвциемса, во время которых они смогут описать свои ощущения и потребности в вечернее и ночное время. Эти данные помогут понять причины чувства незащищенности и найти эффективные решения.

Проект завершится в августе 2026 года. Его бюджет составляет 93 612 евро, из которых 74 889 евро выделены Европейским союзом.

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